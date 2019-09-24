الفريق تركي بن بندر: القوات الجوية قادرة على الدفاع عن حماية أجواء المملكة من أي اعتداء

قال الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، إن القوات الجوية الملكية السعودية تُشارك في احتفالات اليوم الوطني، عبر القيام بعروض جوية في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة والمساندة التي تم طلاؤها خصيصًا لهذه المناسبة.

وأضاف أن القوات الجوية ستقوم أيضًا باستعراض جوي يقدّمه «فريق الصقور السعودية»، تم تصميمه خصيصًا لهذه المناسبة الغالية، وذلك بناء على الموافقة الكريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورفع قائد القوات الجوية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

ووصف قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الوطني بالخالدٍ والمجيد، الذي يستذكر فيه إعلان الملك عبدالعزيز آل سعود تأسيس دولة التوحيد المملكة العربية السعودية، ذلك التاريخ المجيد، والميلاد العظيم، ميلاد دولة العدل والإسلام، والمحبة والسلام، بعد أن أسس جلالته على القرآن والسنة بنيانها، وجمع تحت مظلة العدل والمساواة شتات أهلها، ووحّد على محبة الوطن قلوب أبنائها، فانطلقت على بركة الله مسيرة نهضة وبناء، وتطور ونماء.

وقال: اقتدى أبناء المؤسس بخطى والدهم وساروا على أثَرهِ وخُطاه فأبقوا راية التوحيد خفّاقة، وشيّدوا للأمجاد الصروح، وأناروا دروب المستقبل بمصابيح الطموح، ووثّقوا عُرى الحق والعدل، وتفانوا في محاربة الفساد والجَهل، وتشرّفوا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن، متفانين في نشر المحبة والسلام، ونصرة المستضعفين والمظلومين من المسلمين، ومد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب في أرجاء المعمورة.

Advertisements

وأضاف: نعيش اليوم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤازره ويسانده ولي عهده الأمين، حامل لواء التطوير والبناء، والتقدم والرخاء، لترفل المملكة في ثياب العزة والزعامة، وينعم شعبها الكريم بوافر الأمن والكرامة.

ولفت قائد القوات الجوية الملكية السعودية النظر إلى أن ما تشهده المملكة من نهضة شاملة، ونقلة نوعية مذهلة على جميع الأصعدة والمجالات كافة، لم يكن إلا بفضل الله، ثم بفضل قيادة رشيدة وخطط مدروسة وحكيمة، ألقت بظلالها على تطوّر قواتنا المسلحة بجميع أفرعها، خاصة القوات الجوية، والتي تحظى بدعم لا محدود ورعاية كريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إلى أن أصبحت قوةً جوية يقظة، قادرة على الدفاع عن أمن وسلامة أجواء المملكة وحمايتها من أي اعتداء، ومؤثرة في أي وقت وتحت أي ظرف، لتساهم وبكل اقتدار مع أفرع القوات المسلحة الأخرى في توطيد حرية واستقرار وطننا الغالي.

وأكد أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في احتفالات اليوم الوطني، ما هي إلا تعبير عن بهجة وسرور منسوبيها بالمناسبة الغالية، وتعريف بإمكاناتها وقدراتها، وإظهار الصورة المشرقة المشرّفة لما وصلت إليه القوات المسلحة الباسلة من كفاءة وجاهزية عالية.

وتابع: «يحق للجميع الفخر والاعتزاز بإنجازات وبطولات جميع أفرع القوات الجوية المسلحة، وما يسطره الجنود البواسل من تضحيات وشجاعة وإقدام، حفظوا بها مقدسات ومقدرات الوطن، وأمّنوا حدوده وأراضيه، وردعوا المعتدين وردّوا كيد الكائدين، ليبقى وطننا حرًا أبيًّا آمنًا مطمئنًا على مدى الدهر».

وسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي أمنه وإيمانه، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وينصر جنودنا ويرحم شهداءنا.