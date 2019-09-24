أسرة سعودية تحتفل باليوم الوطني على طريقتها الخاصة

يُمثل «اليوم الوطني» علامة فارقة في حياة السعوديين، لما له من عبر وعظات، رسَّخها بحكمته وحنكته المؤسس الملك عبدالعزيز، ومن بعده أبنائه الملوك والأمراء، إلى أن أصبح لبلادنا ثقل استراتيجي مهم بين دول العالم.

الاحتفال بهذه المناسبة، يأخذ أشكالًا وألوانًا متنوعة من جانب المواطنين. وعلى طريقته الخاصة يحتفل محمد عسيري وأسرته، بـ«اليوم الوطني» منذ أكثر من 8 سنوات مع الأهل والأصدقاء، حيث يقوم بتزيين منزله بالأعلام واللوحات الوطنية.

وفي تعليق لـ«عاجل» يقول عسيري: في كل عام احتفل بطريقة مختلفة، حيث أجهز لهذه المناسبة من قبلها بأسبوع بتزيين المنزل بالأعلام واللوح الوطنية، مع التركيز على اللونين الأبيض والاخضر في كل ركن بالمنزل.

وأضاف عسيري: استعدادًا لهذه الاحتفالية، أقوم بطبع بطاقات دعوة، وتوزيعها على الزملاء والأهل والأقارب، للاحتفال سويًّا باليوم الوطني بالمنزل، لمده ثلاث أيام، لافتًا إلى أن «كل شخص من المشاركين في الاحتفالية، عليه تدوين كلمه عن اليوم الوطني، ممزوجة بمشاعره نحو الوطن». مشيرًا إلى أنه يحتفظ بتلك الكلمات منذ سنوات.

واكد عسيري، أن الوطن يستحق منا هذا الاحتفال والفرح، حيث قدم لنا الكثير، ويكفينا الشعور بالأمن والأمان، والذي تفتقده كثير من الدول الأخرى.