بالفيديو.. ندوة المريبض تشارك في احتفالات سفارة السعودية بأبو ظبي باليوم الوطني

شاركت ندوة الشيخ سعود المريبض في احتفال سفارة المملكة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي باليوم الوطني الـ «89».
وتضمنت فعَّاليات الندوة، تنظيم عروض لصور ونسخ تاريخية نادرة لصحف توثق تاريخ العلاقات السعودية- الإماراتية، ورصد عدد منها اللقاءات والزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين والتي أجراها ملوك المملكة عبر مختلف العهود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسها الحالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأُسست الندوة في 15 شوال 1420هـ الموافق 21 يناير 2000م، بعد تتويج الرياض عاصمةً للثقافة العربية لعام 2000.
وتحظى الندوة باهتمام كبير من قبل الإعلاميين والمثقفين بالخليج، وتعقد دوريًّا كل جمعة من أول شهر ميلادي، كما تحظى بدعم سخي وكبير من قبل راعيها الشيخ سعود المريبض، الذي لا يبخل بجهد ولا مال في دعمها.
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