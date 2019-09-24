بالصور.. أمير القصيم يدشن سارية بيرق الرياض بطول 100 متر ببريدة

دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الإثنين، مشروع سارية الرياض، على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة.
وفور وصوله، استمع أمير القصيم إلى شرح مفصل عن مشروع سارية بيرق الرياض من قبل أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والذي بين أن المشروع نُفذ على مساحة إجمالية قدرها 380000م، يتوسطها سارية بيرق الرياض.
ونُفذت بارتفاع 100م وقُطر2,10م تحمل علم المملكة العربية السعودية بحجم 18*12م، ووزن إجمالي يصل لـ101 طن، مؤكدًا أن الموقع المقام به المشاريع سيكون جاذبًا للمشاهد.
وقدم المجلي شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه الدائم لكل عمل خادم للمنطقة وأهلها.
ومن جانبه، أكد أمير القصيم أن تلك المشاريع المباركة تعكس جانبًا من جوانب تعزيز المواطنة لدى الجيل، وأن تلك الميادين المقامة بتصاميم وأفكار أبناء هذا الوطن من المهندسين يعكس ما يمتلكه هذا الوطن المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، من أبناء مخلصين مبدعين يساهمون بالتنمية وفق أعلى درجات الجودة والإتقان.
وقدم شكره لأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وجميع منسوبي الأمانة على تلك الجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع وتجميل الميادين والحفاظ على وجه المنطقة المشرق, سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.
ورافق أمير القصيم أثناء تدشين المسيرة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ومديري الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.
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