بالصور.. مركز «محمدية جدة» يحتفل باليوم الوطني بالأهازيج والأناشيد الوطنية

نظم «مركز المحمدية النموذجي» بجدة، أمس الأحد، احتفالًا بذكرى «اليوم الوطني السعودي الـ89»، تحت شعار «همة حتى القمة».

وتخلل الاحتفال العديد من الفعاليات الوطنية، منها عروض فلكلورية شعبية، وأهازيج وأناشيد وطنية، في حين استمتع الأطفال بالمشاركة في مسابقة تثقيفية وطنية ترفيهية، توِجت بتوزيع الهدايا عليهم؛ ما أسهم في مزيد من البهجة والفرح الذي كان السمة الأبرز في موقع الاحتفال.

من ناحيته، وصفت مديرة المركز رشا طبش، هذه المناسبة بـ«الصفحة المضيئة، التي تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام للمملكة»، مقدمة الشكر لجميع من حضر وأسهم أو ساعد في إظهار هذا الحفل بهذه الصورة المعبرة عن حب وولاء هذا الشعب المخلص.

في ذات الإطار، رفع رئيس مجلس مركز حي المحمدية النموذجي نصر محمد الكديوي، أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وللشعب السعودي المعطاء، معربًا عن سعادته بتقديم هذه الاحتفالية، التي تخدم أهالي الحي بكل شرائحه، معلنين ولاءهم ووفاءهم لهذا الوطن المعطاء.