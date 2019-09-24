بالفيديو.. ماذا قال الإماراتيون في اليوم الوطني الـ89؟

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

الاحتفالية التي نظمتها سفارة السعودية، حضرها عدد كبير من المواطنين الإماراتيين الذين حرصوا على تقديم التهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن سعودي وإماراتي.

ورصدت «عاجل» جانبًا من تلك الاحتفالات، وكلمة من بعض المواطنين الإماراتيين الذين حضروا الاحتفالية.

وقالت مواطنة إماراتية شاركت في الاحتفال باليوم الوطني: «إننا موجودون اليوم للاحتفال بهذا اليوم العظيم للمملكة العربية السعودية».

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وأضاف شقيق آخر: «كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بخير وعافية بمناسبة يومها الوطني»، فيما قال ثالث: «أحب أن أرفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة قيادة وشعبا».

وحرص أحد الحضور على تهنئة المملكة قائلًا: «إن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، وأهنئ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع».

فيما هتف عدد من المشاركين بعبارة «دام عز مملكتنا الحبيبة»، وقال صبي حرص على المشاركة بالحفل: «جئنا لنشارك المملكة احتفالها بيومها الوطني».

وسنويًّا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.