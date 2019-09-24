كرنفالات وعروض احتفاء باليوم الوطني

احتفلت مناطق المملكة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، حيث تنوعت الاحتفالات بين الاحتفالات الشعبية والعروض والألعاب النارية وتوشح الجميع بالألوان الخضراء، ورفع الأعلام.

الرياض: 1040 لوحة احتفالية تحمل عبارات وطنية

نشرت أمانة الرياض 5900 علم وطني في الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية والميادين بالمدينة، إلى جانب تركيب 2474 إضاءة خضراء، و1040 لوحة احتفالية بمختلف الأحجام تحمل عبارات وطنية تؤكد تلاحم القيادة والشعب، كما جهزت 120 ألف هدية للسكان. كما نفذت فعالية محبة بحديقة النهضة في اليوم الوطني، حيث تزيّنت الحديقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وشملت الرسم على جدارية بطول 100متر. وشاركت العديد من الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض عبر إضاءة المباني والأبراج باللون الأخضر لتكتمل المظاهر الاحتفالية في الطرقات والأماكن العامة.

لوحتان للملك وولي العهد تجذبان مرتادي كورنيش الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين تضمنتا شعار التوحيد وصورة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة. وشكلت اللوحتان، عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالهما عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، وإضافة لمسة جمالية وعلامة مميزة لهذه المناسبة. وتقع اللوحتان على مساحة خضراء بواقع 5500 متر مربع؛ على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة، حيث بلغت مساحة اللوحتين 750 مترا مربعا، وارتفاع 8 أمتار لكل لوحة، حيث تم تصميم وتركيب راية التوحيد بطول 32 مترا مع كتابة تاريخ المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني، وتركيب 80 كشافا للإنارة باللونين الأبيض والأخضر، كما تم تركيب 60 علماً يحمل هوية اليوم الوطني بتصميم خاص.

الألعاب النارية تزين سماء الدلم

شارك أهالي محافظة الدلم في الاحتفال الرسمي الذي أقامته بلدية المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 «همة حتى القمة» في متنزه الضاحي. وأقيم الحفل بحضور محافظ الدلم ثامر عبدالله الشتوي ورئيس البلدية سليمان عبدالله العايد وعدد من القيادات الأمنية والإدارية. واشتمل الحفل الرسمي على قصائد وأوبريت وطني للفنان ماجد الرسلاني ومشاركة عدد من الشعراء. واختتم الحفل الرسمي بالعرضة السعودية وإطلاق الألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم.

5000 علم تزين حوطة بني تميم

احتفلت بلدية محافظة حوطة بني تميم باليوم الوطني «89» (همة حتى القمة) للمملكة بعدد من الفعاليات المنوعة، وذلك بمقر الاحتفالات بالمحافظة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير وحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية، بدأ الحفل بالسلام الملكي، بعدها جاءت كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم مدير تعليم محافظة حوطة بني تميم الأستاذ سعود العثمان.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العرضة النجدية، وقصيدة وطنية للشاعر سعود آل داوود، إضافة إلى أوبريت وطني للفنان عبدالعزيز اليامي، وبادرت البلدية بتكريم فارسي المحافظة فهد بن راشد آل خريف وعبدالله بن محمد آل طالب اللذين حققا الميدالية البرونزية على مستوى العالم في الرماية على ظهور الخيل، وفِي نهاية الاحتفال أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة على أنغام «كلنا سلمان» احتفاءً باليوم الوطني الـ 89. كما وزعت بلدية حوطة بني تميم على الجمهور أكثر من 5000 هدية و5000 علم ووشاح وطني.

الواديين: إطلاق قافلة تجسد عبق التاريخ وأصالة الماضي

Advertisements

أطلقت بلدية الواديين، قافلة في يوم احتفاء دوت الخليج بالذكرى التاسعة والثمانين، تجسد عبق التاريخ وأصالة الماضي وتراثه الخالد، إلى جانب ازدهار وزهو الحاضر وروح المستقبل. وأوضح رئيس بلدية الواديين علي سعيد آل مسعود، أن الفكرة تأتي ضمن جهود البلدية الهادفة لتفعيل الدور المجتمعي، بجهودها الذاتية، من خلال المشاركة في فرحة دوت الخليج الـ89، بالتعريف بتراث مملكتنا الغالية وثقافتها، إلى جانب التنمية والإنجازات العمرانية في ظل القيادة الرشيدة.

نجران: احتفالية خاصة للأطفال

احتفل الأطفال في جازان أمام سيارات قديمة على طريق الملك سعود ضمن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني بنجران، وفي شرورة ازدانت شوارع وطرقات وميادين المحافظة بالأعلام وصور القيادة الرشيدة والإضاءات الخضراء، احتفالاً باليوم الوطني الـ89 للمملكة. وتشهد مدينة نجران ومختلف محافظات ومراكز المنطقة مظاهر احتفالية للتعبير عن مشاعر الحب والانتماء الصادق لهذا دوت الخليج الغالي في عدد من المواقع في المنطقة والمحافظات التابعة لها التي تعكس ابتهاج المواطنين بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

الجبيل: مسيرة وطنية بالسيارات الكلاسيكية

تواصل محافظة الجبيل فعالياتها باليوم الوطني الـ 89 تحت شعار «همة حتى القمة»، بحزمة من الفعاليات والباقات المتنوعة، أبرزها مرسم جسفت، بمشاركة نخبة من الفنانات التشكيليات بالمحافظة. ويهدف مرسم «جسفت الجبيل» إلى تطوير المواهب الفنية عبر العديد من الورش التدريبية، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، مستهدفةً جميع الفئات العمرية، إضافة إلى ركن الرسم الحيّ أمام الجمهور والتي تعبر عن حب دوت الخليج. كما أقيمت مسيرة وطنية في شوارع مدينة الجبيل الصناعية بالسيارات الكلاسيكية والدبابات، والخيالة، والدراجات الهوائية وطلاب الكشافة.

الأحساء: فعاليات وعروض للفرق الشعبية

شهدت محافظة الأحساء، عددًا من الفعاليات المتنوعة التي تفاعل الجمهور معها تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة، متشحين بالألوان الخضراء، ورفع الأعلام، والتقاط الصور والفيديوهات. شهدت «أسواق القرية» حضورًا وتفاعلاً كبيرًا من قبل العوائل تجاوز الـ 10 آلاف زائر. كما شهدت فعاليات الهيئة العامة للترفيه المنوعة، حضوراً مميزاً فاق 4000 زائر استمتعوا خلال تواجدهم بـفعاليات عروض الفرق الشعبية، والفرق المتجولة، والعروض الحية على الشاشة، وورش عمل الأطفال، والشخصيات الكرتونية التي تقدم العروض الشيقة والاستعراضية المحببة لدى الأطفال.

رأس تنورة تخصص 16 ألف م 2 للفعاليات

خصصت محافظة رأس تنورة 16 ألف متر مربع لإقامة احتفالات اليوم الوطني، والتي تقام هذا العام بعنوان «همة حتى القمة» 89، مواصلة جهودها في استعداداتها للاستقبالات الخاصة التي انطلقت في ميدان المحافظة عند الرابعة من عصر أمس حتى السابعة مساءً.