تطهير 89 مسجدا احتفالا باليوم الوطني

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالشراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق ومجموعة ميكروسيف للرعاية العالمية، مبادرة تعقيم وتطهير «89» مسجدا بطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات الوطنية متزامنة مع الذكرى الـ89 لتوحيد المملكة. من جانبه، أوضح المدير العام للجمعية منصور عامر العامر، «أن المبادرة تستهدف مساجد طرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار، مبينا أن المبادرة ستستمر لمدة 30 يوما، حيث بدأت المرحلة الأولى السبت الماضي من خلال «10» مساجد بطريق مكة – جدة السريع، على أن يتم تعقيم وتطهير «3» مساجد يوميا». من جهته، قال مستشار مجموعة ميكروسيف بالمملكة فيصل الغامدي «إن منتج ميكروسيف عبارة عن تقنية حديثة غيرت قواعد التعقيم على مستوى العالم، وأثبتت جميع الدراسات عند استخدام هذه المادة على الإنسان أو الأسطح أو الأماكن بمجرد ملامستها لمدة 30 ثانية تقضي على الفيروسات والميكروبات والفطريات، موضحا أن المنتج حاصل على شهادات من منظمات وهيئات عالمية، ومن خصاصه أنه غير سام ولا يسبب أي حساسية عند ملامسته الجلد أو العين».



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