السليم يرعى احتفالية اليوم الوطني سجن عنيزة



رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الوطني داخل سجن عنيزة، والتي نظمها مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم أعقب ذلك عرض مرئي حمل عنوان «قادة زرعوا العطاء فحصدوا الولاء»، تناول إنجازات القادة بدءا من عهد المؤسس ومرورا بالملوك من بعده وانتهاء بالعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثم قدمت العرضة السعودية وعدد من العروض الشعبية. وفي ختام الحفل قال محافظ عنيزة «أتقدم بالتهنئة الصادقة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهد الأمير محمد بن سلمان ، وإلى أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ونائبه الأمير فهد بن تركي، بمناسبة اليوم الوطني». وأضاف «إن احتفالات عنيزة بمناسبة اليوم الوطني مستمرة في كل المواقع ومن الرائع أن نتيح الفرصة لنزلاء السجن المشاركة وهي خطوة تحسب لمركز التنمية الذى احتفل أيضا مع طالبات دار التربية بعنيزة باليوم الوطني، وهذا التنوع يؤكد أن القائمين على المركز حريصون على إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الجميع».

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