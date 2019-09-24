اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى فرنسا تحتفل باليوم الوطني الـ 89



باريس 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم حفل استقبال في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

ورفع السفير العنقري في كلمته خلال الحفل التهاني والتبريكات باسمه واسم أعضاء السفارة والملحقيات والطلبة المبتعثين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة.

وقال معاليه : " مملكةٌ تتجدد، وإصلاحات تتواصل، وتفاؤل بالمستقبل لا حدود له، لقد بدأت المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم عملية إصلاح شاملة، قادها باقتدار وعزم صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد السفير العنقري عمق العلاقات

بدوره نوه النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) ورئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية السابق أوليفيه داسو بالتقدم الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، ومهنئًا المملكة قيادةً وشعبًا بهذه المناسبة.

وشهد الحفل عرضًا من خلال شاشة تفاعلية عن تاريخ المملكة الحضاري والثقافي والإنساني، إضافة إلى التعريف بالسياحة في المملكة باللغتين العربية والفرنسية.

حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والأكاديمية والمسؤولين الفرنسيين وحضر ممثلو الجامعات والمراكز الإسلامية في فرنسا الذين استقبلهم معالي السفير والملحق العسكري في فرنسا العقيد ركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

// انتهى //

01:22ت م

0405



باريس 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم حفل استقبال في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.ورفع السفير العنقري في كلمته خلال الحفل التهاني والتبريكات باسمه واسم أعضاء السفارة والملحقيات والطلبة المبتعثين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة.وقال معاليه : " مملكةٌ تتجدد، وإصلاحات تتواصل، وتفاؤل بالمستقبل لا حدود له، لقد بدأت المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم عملية إصلاح شاملة، قادها باقتدار وعزم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتنفيذها بعزم الشباب وطموحه، وبرؤية تأخذ المملكة مجتمعًا وثقافةً واقتصادًا إلى المستقبل"، مضيفًا أن المملكة ولله الحمد لم تتوقف عند حدود منجزات الماضي، وإنما تستشرف مستقبلها بعد عقودٍ من الآن بفعل عملية التحول في مختلف المجالات، وتنويع مصادر دخلها والاستثمار في موارد تغذي ميزانيتها لتكون بديلاً للنفط في المستقبل، والجميع يعمل بأمل وتفاؤل، وبتعاون كبير من المسؤول والمواطن لتحقيق الطموحات.وأكد السفير العنقري عمق العلاقات السعودية الفرنسية التي يعسكها التعاون بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات التي تعزز هذه العلاقة الثنائية.بدوره نوه النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) ورئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية السابق أوليفيه داسو بالتقدم الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، ومهنئًا المملكة قيادةً وشعبًا بهذه المناسبة.وشهد الحفل عرضًا من خلال شاشة تفاعلية عن تاريخ المملكة الحضاري والثقافي والإنساني، إضافة إلى التعريف بالسياحة في المملكة باللغتين العربية والفرنسية.حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والأكاديمية والمسؤولين الفرنسيين وحضر ممثلو الجامعات والمراكز الإسلامية في فرنسا الذين استقبلهم معالي السفير والملحق العسكري في فرنسا العقيد ركن إبراهيم بن ناصر المطوع.// انتهى //01:22ت م0405

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى فرنسا تحتفل باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.