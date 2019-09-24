اليوم الوطني / أمير حائل يزور مقر فعاليات الغرفة التجارية بالمنطقة



حائل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، مساء اليوم ، مقر فعاليات الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .

وفي مستهل الزيارة رحب نائب رئيس مجلس الغرفة

واستعرض العديم الفعاليات التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل بمناسبة اليوم الوطني, مؤكدًا استمرار الغرفة على نهجها بدعم جميع الفعاليات التي تعود على المنطقة بمزيد من التميز والنماء.

وفي ختام الزيارة تجول أمير منطقة حائل داخل أجنحة المبيعات الخاصة بالحرفيات في المنطقة .

//انتهى //

00:56ت م

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حائل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، مساء اليوم ، مقر فعاليات الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .وفي مستهل الزيارة رحب نائب رئيس مجلس الغرفة السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم بسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه , مؤكداً حرص سموهما ودعمهما للعاملين في الميدان ، وكذلك حرصهما على مشاركة الجميع في تقديم كل مايليق بالوطن.واستعرض العديم الفعاليات التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل بمناسبة اليوم الوطني, مؤكدًا استمرار الغرفة على نهجها بدعم جميع الفعاليات التي تعود على المنطقة بمزيد من التميز والنماء.وفي ختام الزيارة تجول أمير منطقة حائل داخل أجنحة المبيعات الخاصة بالحرفيات في المنطقة .//انتهى //00:56ت م0395

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