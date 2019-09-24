اليوم الوطني / سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يشارك أبناء وذوي الشهداء فرحتهم باليوم الوطني



جيزان 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم أبناء وذوي أسر شهداء الواجب اللوحة الوطنية الخاصة بهم , ضمن احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ 89 .

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركته أبناء الشهداء فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع ، منوهًا بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة - أيدها الله - والشعب السعودي كافة.

وثمن سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب ، سائلًا الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال ويتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه .

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