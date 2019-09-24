اليوم الوطني/ سمو أمير حائل يرعى حفل أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ 89



حائل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة للاحتفالات اليوم حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس .

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء متقاعد عبدالله العديلي كلمة أهالي المنطقة نيابة عنهم رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ـ حفظهم الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مستذكرًا سيرة وبطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ.

ونوه العديلي بما تحقق للوطن من تنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة.

بعدها توالت القصائد الشعرية وقدم أوبريت وطني بعنوان "همة حتى القمة" .

بعد ذلك أعلنت أمانة منطقة حائل عن تسمية عدد من شوارع مدينة حائل بأسماء شهداء الواجب، كما كرم سمو أمير منطقة حائل ذوي شهداء الواجب بالمنطقة .

وفي ختام الحفل قدمت العرضة

حضر الحفل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسؤولين .

// انتهى //

00:49ت م

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حائل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة للاحتفالات اليوم حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء متقاعد عبدالله العديلي كلمة أهالي المنطقة نيابة عنهم رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ـ حفظهم الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مستذكرًا سيرة وبطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ.ونوه العديلي بما تحقق للوطن من تنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة.بعدها توالت القصائد الشعرية وقدم أوبريت وطني بعنوان "همة حتى القمة" .بعد ذلك أعلنت أمانة منطقة حائل عن تسمية عدد من شوارع مدينة حائل بأسماء شهداء الواجب، كما كرم سمو أمير منطقة حائل ذوي شهداء الواجب بالمنطقة .وفي ختام الحفل قدمت العرضة السعودية التي شارك فيها سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه .حضر الحفل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسؤولين .// انتهى //00:49ت م0392

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