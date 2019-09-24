اليوم الوطني / أمانة منطقة المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني 89



المدينة المنورة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم حفل للأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، بمشاركة أهالي وزوار المنطقة وذلك بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

وقدمت الأمانة فعاليات متنوعة شملت الأنشطة الترفيهية والقصائد الشعرية وأوبريت وطني بالإضافة إلى العديد من المسابقة والعروض التي قدمتها الفرق الشعبية، كما أطلقت مجموعة من البالونات الهوائية الملونة بالأخضر والأبيض ، والألعاب النارية التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الجميع.

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