2019-09-24

ترامب: لا لقاء مقررًا مع روحاني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا لقاء مقررًا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في الوقت الراهن.

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ورد ترامب على سؤال عن احتمال الاجتماع مع نظيره الإيراني، قائلًا: “سنرى ما سيحدث”.

وكان ترامب يتحدث للصحافيين لدى وصوله إلى مقر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الاثنين.

وترددت أنباء مؤخرًا عن إمكانية عقد لقاء بين ترامب وروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلا أنه لم يتم التأكيد على أي من تلك الأنباء.