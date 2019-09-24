- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترامب: لا لقاء مقررًا مع روحاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب: لا لقاء مقررًا مع روحاني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا لقاء مقررًا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في الوقت الراهن.
ورد ترامب على سؤال عن احتمال الاجتماع مع نظيره الإيراني، قائلًا: “سنرى ما سيحدث”.
وكان ترامب يتحدث للصحافيين لدى وصوله إلى مقر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الاثنين.
وترددت أنباء مؤخرًا عن إمكانية عقد لقاء بين ترامب وروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلا أنه لم يتم التأكيد على أي من تلك الأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا لقاء مقررًا مع روحاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.