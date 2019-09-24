جامعة الملك عبدالعزيز تطلق 89 فعالية في ثلاثة أيام

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ” الذي يحمل شعار “همة حتى القمة” 89 فعالية ونشاطا داخل الجامعة بمشاركة وكالات وعمادات وكليات ومراكز ومعاهد الجامعة في شطري الطلاب والطالبات.

وركزت الجامعة على تنوع الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، وشملت العديد من المسابقات لأفضل تغريدة في حب الوطن وأفضل صورة تعبر عن الهوية الوطنية، وأفضل مقال عن المملكة، حيث شهدت مشاركة طلابية كبيرة.



ونفذت الجامعة بالتعاون مع المستشفى الجامعي حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل، في حين شاركت الجامعة في معرض جهود المملكة للتوعية بأضرار المخدرات في مركز الياسمين مول، بالإضافة إلى تقديم عرض فيلم قصير يعكس مشاعر منسوبي الجامعة وشكرهم لجنود الوطن ، والمشاركة في المسيرة الوطنية في مجمع العرب مول .

وقدم معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال العديد من الفعاليات منها : وطن آمن والتصدي لأعداء الوطن في الفضاء السبراني ولقاء وطن الشموخ .. وطن الاعتدال ووطن آمن والمواطنة الرقمية وهمة شباب حتى القمة وعرض فيلم الاعتدال ومرسم وطن الهمة للأطفال ورسالة إلى حماة الوطن وجدار الهمة وركن التصوير ومسيرة وطنية.

ونظمت الجامعة فعاليات المعرض المتنقل بين الكليات لجمع عبارات الطلاب والطالبات ومشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني ، إضافة لتنظم بطولة رياضية يشارك فيها طلاب الجامعة ، كما يشهد شطر الطلاب تنظيم معرض لمشاركات الطلاب والطالبات في المسابقات، وعرض فيلم مرئي عن جهود قوات الدفاع الجوي، وأوبريت وطني حيث يكرم معالي مدير الجامعة خلال الحفل قوات الدفاع الجوي.

وتستمر الاحتفالات بالسكن الجامعي حيث سيتم تتويج الفائزين في بطولة خماسيات كرة القدم، كما يقدم نادي التراث الشعبي فقرة فنية بالإضافة إلى مشهد مسرحي يقدمه نادي المسرح.

ويشهد الاحتفال باليوم الوطني بشطر الطالبات العديد من الفعاليات منها فقرات تراثية عن مناطق المملكة، وأوبريت وطني، وعرض مرئي لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وقصيدة وطنية، وكذلك عرض لجهود الطالبات المتميزات الحاصلات على جوائز، وجسد شطر الطالبات أسمى معاني الوطنية والتلاحم المجتمعي من خلال دعوة أسر السجناء من “جمعية تراحم”.

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من جانبه رفع معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة منوهاً بجهودهما -أيدهما الله- في توطين المبادئ الراسخة لهذا الدين القويم، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد وتحقيق الطفرات الإنجازية في مختلف المجالات.

وأوضح معاليه أن الجامعة حريصة على تنوع الفعاليات والبرامج المقدمة احتفالاً باليوم الوطني والتي تعكس القدرات التي تتمتع بها الجامعة وتشمل جميع فئات المجتمع، حيث تم إطلاق العديد منها خارج الجامعة وسيتم أيضا تقديم برامج متنوعة للطلاب والطالبات داخل الجامعة وهذا يصب في إستراتيجية وخطط الجامعة التي تسعى إلى أن تكون منارة علمية تخدم المجتمع وتشارك بفعالية في المناسبات الوطنية.