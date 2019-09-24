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2019-09-24 فيديو.. الباكستاني إعجاز يحتفل باليوم الوطنيّ على طريقته الخاصّة متابعات الخليج 365 - حسن عسيري Advertisements احتفل مقيم باكستاني في الشركة السعودية للكهرباء، باليوم الوطني للمملكة على طريقته الخاصة. وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين، المقيم الباكستاني إعجاز، وهو يحتفل باليوم الوطني للمملكة، تعبيرًا منه عن حبه للمملكة وقادتها، حيث قال منشدًا: (روحي وما ملكت يداي فداهُ وطني الحبيب وهل أحب سواهُ.. وطني الذي قد عشت تحت سمائهِ وهو الذي قد عشت فوق ثراهُ منذ الطفولة قد عشقت ربوعه إني أحب سهوله ورباهُ وطني الحبيب).







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