إجازة اليوم الوطني الـ 89 السعودية حتي يوم الثلاثاء غير رسمية !

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية كافة الأخبار و الهاشتاقات التي تتناقلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول تمديد إجازة اليوم الوطني الـ 89 في دولة المملكة العربية السعودية، حيث طالب العديد من المواطنين في وقت سابق بأن يتم تمديد الإجازة من أجل التفريغ وإسعاد المواطنين في دولة المملكة، وتسعى المملكة من خلال تلك المناسبة لإظهار ثقافتها والعمل على إسعاد المشاركين والوافدين للاحتفال بتلك المناسبة العظيمة، حيث تحتفل المملكة كل عام من كل سنة يوم 23 سبتمبر بذلك اليوم، حيث تم في ذلك التوقيت بتوحيد بلاد الحجاز وإطلاق عليها إسمها الحالي المملكة العربية السعودية بدلاً من بلاد الحجاز.

تمديد إجازة اليوم الوطني في السعودية 89

لم تصدر وزارة العمل ولا حتى الجهات الرسمية في دولة المملكة العربية السعودية بخصوص تمديد إجازة اليوم الوطني في دولة المملكة، وقد أكدت وزارة الداخلية في دولة المملكة على أن كل من يتغيب عن الدوام يوم الغد بدون عذر وبحجة اليوم الوطني فأنه سوف يعرض نفسه للمسألة.

مطالبات بتمديد إجازة اليوم الوطني

تنتشر العديد من الوسوم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الساعات الأخيرة عن تمديد إجازة اليوم الوطني، حيث طالب العديد من المواطنين بتمديد إجازة اليوم الوطني في السعودية، وقد نوهت الوزارة على أنه سوف يتم الإعلان عن تلك الإجازة من خلال الموقع الرسمي التابع لنا ” نجوم مصرية “.