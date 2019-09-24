شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 أيام.. 3.7 مليون زائر لفعاليات موسم اليوم الوطني الـ 89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الر ياض)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساء أمس الإثنين ختام موسم اليوم الوطني 89 بأكثر من 650 ساعة سعادة في 184 يوم فعالية، أنير خلالها أكثر من 700 ألف ومضة نارية، بحضور ما يزيد عن 3.7 مليون شخص في جميع مناطق المملكة.

وأكد آل الشيخ أن عدد القوى العاملة في موسم اليوم الوطني بلغت 8230 صانعاً للسعادة 91 % منهم سعوديين، كما وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى 23 %، وبلغت فرص العمل الموسمية أكثر من 6800 فرصة عمل بما يعادل 85%؜ من الوظائف العاملة في الموسم، بمشاركة أكثر من 1167 فنان ومبدع، بالإضافة إلى تسيير ما يزيد عن 4200 حافلة نقل ترددي.

يذكر أن موسم اليوم الوطني 89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر، بإشراف الهيئة العامة للترفيه.