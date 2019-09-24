الحقيقة الكاملة لتمديد اجازة اليوم الوطني 89 في السعودية حتى الثلاثاء 24 سبتمبر

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 23 سبتمبر بعيدها الوطني الـ 89، وبهذه المناسبة قامت الهيئة العامة للترفيه في السعودية بإقامة عدد كبير من الفعاليات الترفيهية والوطنية إحتفالاً باليوم الوطني السعودي، كما قدمت عدد كبير من الشركات عروضاً وخصومات كبيراً بهذه المناسبة، وقد أعلنت وزارتا العمل والتنمية الإجتماعية والخدة المدنية عن إجازة اليوم الوطني في السعودية بأنها ستكون يوم الإثنين، على أن يبدأ العمل بشكل طبيعي في باقي مؤسسات الدولة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر.

اجازة اليوم الوطني في السعودية

إحتفالاً باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، أقامت الهيئة العامة للترفيه العديد من الحفلات الغنائية والترفيهية التي شارك فيها أشهر نجوم الفن والغناء في الوطن العربي، كذلك تم تزيين الشوارع والمباني بالورود والإضاءة إحتفالاً بهذا اليوم الذي أعلن خلاله الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، إقامة المملكة العربية السعودية، وقدمت العديد من الشركات والمحال الكبرى خصومات وعروضاً هائلة على منتجاتها وخدماتها خلال هذا اليوم، لتشارك المواطنين السعوديين فرحتهم بيومهم الوطني.

حقيقة تمديد اجازة اليوم الوطني في السعودية

إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الإثنين وقبل ساعات قليلة من إنتهاء فعاليات الإحتفال باليوم الوطني 89 للسعودية، أخبار بشأن تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي حتى يوم غدٍ الثلاثاء 24/9/2019، على أن يبدأ العمل في المملكة يوم الأربعاء الموافق 25/9/2019، حيث تداول العديد من مستخدمي موقع تويتر للتواصل الإجتماعي هاشتاج #تمديد_الإجازة_للثلاثاء، وأصبح ضمن قائمة الأعلى تداولاً في المملكة.

بالرجوع إلى مصدر هذا الخبر تبين أنها مجرد إشاعة، وأنه لم يصدر حتى الآن أي بيان من وزارة العمل والتنمية أو وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، يفيد بتأكيد مثل تلك الأخبار المنتشرة على نطاق واسع، وكانت وزارة العمل قد نوهت في وقت سابق بضرورة عدم الإلتفات إلى أي تصريحات أو أخبار غير التي تصدر عن الحسابات والقنوات الرسمية الخاصة بها، وسنقوم بموافاتكم بأي تفاصيل جديدة تردنا حول هذا الشأن.