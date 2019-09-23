اليوم الوطني / سفارة المملكة في إندونيسيا تحتفي باليوم الوطني التاسع والثمانين



جاكرتا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وشارك في الاحتفال الملحق العسكري المكلف العميد محمد التويجري ومدير أكاديمية الحرمين

وشهد الاحتفاء الذي أقيم بفندق ويستن في العاصمة جاكرتا عدد من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية يتقدمهم معالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم، ووزير النقل بودي كاري سمادي، ومعالي رئيس مجلس الشورى ذو الكفل حسن، ونائب وزير الخارجية عبد الرحمن فاخر، ومعالي حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى جمهورية إندونيسيا.

وأوضح رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأستاذ فواز العثيمين أن السفارة أنتجت فلمًا مترجمًا للغة الإندونيسية عن المملكة وقيادتها والحديث عن النهضة التي تمر بها المملكة ورؤيتها الطموحة 2030.

وأضفت الفنون الشعبية والعروض التراثية هوية سعودية سمت في فضاء الحفل، في حين تابع الحضور عرضًا مرئيًا تناول النهضة التنموية التي يشهدها الوطن والطموح نحو مستقبل واعد تستشرفه رؤية 2030 .

// انتهى //

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جاكرتا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وشارك في الاحتفال الملحق العسكري المكلف العميد محمد التويجري ومدير أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا نايف العنزي.وشهد الاحتفاء الذي أقيم بفندق ويستن في العاصمة جاكرتا عدد من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية يتقدمهم معالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم، ووزير النقل بودي كاري سمادي، ومعالي رئيس مجلس الشورى ذو الكفل حسن، ونائب وزير الخارجية عبد الرحمن فاخر، ومعالي حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى جمهورية إندونيسيا.وأوضح رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأستاذ فواز العثيمين أن السفارة أنتجت فلمًا مترجمًا للغة الإندونيسية عن المملكة وقيادتها والحديث عن النهضة التي تمر بها المملكة ورؤيتها الطموحة 2030.وأضفت الفنون الشعبية والعروض التراثية هوية سعودية سمت في فضاء الحفل، في حين تابع الحضور عرضًا مرئيًا تناول النهضة التنموية التي يشهدها الوطن والطموح نحو مستقبل واعد تستشرفه رؤية 2030 .// انتهى //00:29ت م0388

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفارة المملكة في إندونيسيا تحتفي باليوم الوطني التاسع والثمانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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