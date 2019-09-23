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تركي بن محمد: أصحاب الغايات قادرون على تحقيق رؤاهم مهما كانت الصعوبات
أكد أن ذكرى اليوم الوطني لابد أن ترسخ في أذهان وقلوب النشء
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني، كما عبر عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء الشعب السعودي بهذه المناسبة.
وقال تركي بن محمد في كلمة بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني لتوحيد المملكة، والجهود التي قام بها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مناسبة عظيمة ومؤثرة على قلوبنا وعقولنا.
وأضاف: أن هذه المناسبة الغالية تذكّرنا بالمؤسس ورجاله الأوفياء، الذين شاركوه في كفاحه لتأسيس هذه الدولة، ولا يفوتنا أن نذكر أيضًا أبناء المؤسس البررة الذين تولوا الحكم من بعده، الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله، وما قاموا به من أعمال تنموية لتثبيت أركان هذه الدولة، والآن يستكمل المسيرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وأضاف: أننا دائمًا نشعر بأن هذه الفرحة العامة، والسعادة الغامرة، بهذه الذكرى التي لابد أن ترسخ في أذهان وقلوب النشء، وهي ذكرى ملهمة لكل قيادي ومواطن وتدعو للفخر والاعتزاز بالمجد الذي تم وسجله التاريخ، وتؤكد على أن أصحاب الرؤى الإستراتيجية، والهمم العالية، والغايات النبيلة قادرون على تحقيق رؤاهم مهما كانت الصعوبات؛ من خلال إمعان النظر في سيرة الملك عبدالعزيز والرجال الذين كانوا معه، حيث جعلوا الإيمان بالله- عز وجل- والهمة عنصرين أساسيين للوصول إلى تحقيق هدفهم تحت راية التوحيد.
وتابع: “إننا بهذا المفهوم يتأكد لنا جميعًا أننا قادرون على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 متى ما استلهمنا مفاهيم وقيم وهمة الملك المؤسس، وطبقناها عمليًّا على أرض الواقع دون تردد أو أعذار، في ظل العهد الزاهر الذي تشهده المملكة، والتطور الملموس على الصُّعد والمجالات كافة، مما يحتّم على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة، وبذل المزيد من الجهود لتقديم العمل المخلص والمتميز، وأن نسعى دومًا نحو صناعة المستقبل متسلحين بديننا وقيمنا التي نفخر ونعتز بهما، وأن المملكة منذ نشأتها وهي تقف أمام التحديات والأزمات التي تمر بها وتخرج منها منتصرة شامخة كعادتها.
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