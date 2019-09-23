فيديو.. عمل فني يعكس العلاقة بين المملكة والإمارات: أجمل لغة للتواصل

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

عرضت سفارة المملكة لدى أبو ظبي عملًا فنيًّا يعكس العلاقة بين البلدين الشقيقين في اليوم الوطني للمملكة.

وقال سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل، في مستهل فيديو العمل: إن الموسيقى هي أجمل لغة للتواصل بين البشر، وفي المملكة تمد أيديها لإخوانها في الإنسانية بموسيقى السعودية.

Advertisements

وجاء في العمل الفني النشيد الوطني السعودي من كلمات إبراهيم خفاجي وألحان عبدالرحمن الخطيب، كما عرضت “الله البادي” لطلال محاج ومحمد عبده ومن كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال.

وعرض العمل لقطات من الزيارات المشتركة بين قيادات المملكة والإمارات، والتي ترسخ العلاقات الأخوية بين البلدين.

ويمكن مشاهدة العمل الفني عبر الرابط هنا