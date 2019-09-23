الأمير النائم يشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي 89

كما في كل عام وخلال احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 89 لهذا العام 2019 حرصت عائلة الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، أن يشارك الشاب الذي يُعرف بـ “الأمير النائم”، العائلة احتفالات المملكة بإحياء ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ89، حيث ازدانت غرفته في التي يرقد فيها بالمستشفى التخصصي مع أجهزة التنفس والإنعاش بالأعلام السعودية والشعارات المتعلقة بالمناسبة، كما توشح الأمير بوشاح أخضر وأبيض بلون علم المملكة.

الامير النائم يشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي

وكان شقيق الشاب الأمير النائم، الامير محمد بن خالد بن طلال صور لشقيقه على موقع ” تويتر” وعلق عليها بقوله: “الله يحفظك ويرفع عنك ويلبسك ثوب الصحة والعافية.. الله لا يحرمنا منك ويقويك ويطول بعمرك #الوطن_غالي”.

​ويُذكر أن الأمير الصغير تعرض لحادثة سيارة، بسبب السرعة الزائدة في عام 2005 في لندن ، الذي كان هناك للدراسة بالكلية العسكرية ، وبعمر 16 عامًا حينذاك ، مما ادى لإصابته للموت الدماغي ، مما ألزمه الفراش بغيبوبة منذ ذلك الحين بالمستشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.

والأمير خالد هو الابن الثالث للأمير طلال شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو شقيق الأمير المعروف ورجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، واحد اعضاء هيئة البيعة، وقد اتم الامير خالد بن طلال بن عبد العزيز سن الـ30 عامًا في إبريل الماضي، قضى نصف المدة في غيبوبة تامة.