مدير جامعة الإمام: اليوم الوطني يعكس أصالة التأسيس وقوة التلاحم

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن اليوم الوطني هو اليوم الأكبر للمملكة العربية

أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن اليوم الوطني هو اليوم الأكبر للمملكة العربية السعودية ، يوم المجد الأغر، والوطن الأعز، يوم يختصر الذكرى المجيدة لنشأة دولة حديثة، لواؤها معقود على أساس متين من التوحيد. وأضاف: «اليوم الوطني نبراس لوطن أثل مجده الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ويحمل رايته ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ». وأشار إلى أن اليوم الوطني يوم السعوديين العالمي الذي يُقدِّم وطنهم العزيز إلى العالم في شكل الدولة الحديثة التي تتربع على عرش الصدارة في المحافل الدولية، دولة قرارها مؤثر وحضورها فاعل، صوتها مسموع وصمتها مخيف، ورأيها منشود وحاسدها منكود، دولة حديثة فاعلة تقود في المحافل الدولية ولا تقاد، تتهيأ عما قريب لاستضافة مجموعة العشرين أكبر تجمع عالمي للدول الاقتصادية العظمى. وتابع: «تحل على الشعب السعودي ذكرى مناسبة اليوم الوطني برهاناً ساطعاً على أصالة التأسيس، ودليلاً على قوة التلاحم، ومتانة الوفاء لما حققه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ورجاله المخلصون، الذين أسهموا في تأسيس وحدة وطنية ضاربة في المجد، لم ير التاريخ الحديث لها مثيلاً».

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