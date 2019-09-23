، جامعة "المؤسس" تطلق 89 فعالية احتفاءً باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة وكالات وعمادات وكليات ومراكز ومعاهد الجامعة

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم 89 فعالية ونشاطًا داخل وخارج الجامعة وذلك ضمن احتفالات الجامعة باليوم الوطني الـ89 وبمشاركة جميع وكالات وعمادات وكليات ومراكز ومعاهد الجامعة في شطر الطلاب وشطر الطالبات، وتستمر ثلاثة أيام.

وتتنوع الفعاليات حيث تم إطلاق العديد من المسابقات لأفضل تغريدة في حب الوطن وأفضل صورة تعبّر عن الهوية الوطنية، وأفضل مقال عن مملكتنا الحبيبة وشهدت المسابقات مشاركة طلابية كبيرة، وتبدأ مشاركة الجامعة في الواجهة البحرية يومي الاثنين والثلاثاء من خلال استعراض يشارك فيه نادي الفروسية من عمادة شؤون الطلاب، كما يشارك طلاب الجامعة في الخدمة المجتمعية من خلال نادي الجوالة.

ونفذت إدارة العمل التطوعي بعمادة شؤون الطلاب حملة بالتعاون مع المستشفى الجامعي للتبرع بالدم لجنودنا البواسل، وتشارك الجامعة في معرض جهود المملكة التوعية بأضرار المخدرات في الياسمين مول من 21 - 24 من المحرم، بالإضافة إلى عمل فيلم قصير يطلق يوم الاثنين يعكس مشاعر منسوبي الجامعة وشكرهم لجنود الوطن، كما تشارك الجامعة في المسيرة الوطنية في مجمع العرب مول.

وقدم معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال العديد من الفعاليات منها وطن آمن "التصدي لأعداء الوطن في الفضاء السبراني" لقاء وطن الشموخ .. وطن الاعتدال، وطن آمن والمواطنة الرقمية، وهمة شباب حتى القمة، وعرض فيلم الاعتدال، ومرسم وطن الهمة للأطفال، ورسالة إلى حماة الوطن، وجدران الهمة، وركن التصوير، ومسيرة وطنية.

وأطلقت الجامعة المعرض المتنقل بين الكليات لجمع عبارات الطلاب والطالبات ومشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني، من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء، وتنظم الجامعة بطولة رياضية يشارك فيها طلاب الجامعة، ويشهد يوم الأربعاء الاحتفال الرسمي بشطر الطلاب والذي يشتمل على معرض لمشاركات الطلاب والطالبات في المسابقات، وعرض فيلم مرئي عن جهود قوات الدفاع الجوي، وأوبريت وطني ويكرم معالي مدير الجامعة خلال الحفل قوات الدفاع الجوي.

وتستمر الاحتفالات بالسكن الجامعي حيث سيتم تتويج الفائزين في بطولة خماسيات كرة القدم، كما يقدم نادي التراث الشعبي فقرة فنية، بالإضافة إلى مشهد مسرحي يقدمه نادي المسرح.

وشهد الاحتفال باليوم الوطني بشطر الطالبات العديد من الفعاليات منها فقرات تراثية عن مناطق المملكة، وتقديم أوبريت مدرسة تحفيظ القرآن، وعرض مرئي لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وقصيدة وطنية، وعرض لجهود طالبات الجامعة المتميزات وعرض للجوائز التي حصلن عليها، وجسد شطر الطالبات أسمى معاني الوطنية والتلاحم المجتمعي من خلال دعوة أسر السجناء من "جمعية تراحم".

ورفع مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, منوهًا بجهودهما -أيدهما الله- في توطين المبادئ الراسخة لهذا الدين القويم، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد وتحقيق الطفرات الإنجازية في مختلف المجالات.

وأوضح أن الجامعة حريصة على تنوع الفعاليات والبرامج المقدمة احتفالاً باليوم الوطني وتعكس القدرات التي تتمتع بها الجامعة وتشمل جميع فئات المجتمع، حيث تم إطلاق العديد منها خارج الجامعة وسيتم أيضًا تقديم برامج متنوعة للطلاب والطالبات داخل الجامعة، وهذا يصب في إستراتيجية وخطط الجامعة والتي تسعى إلى أن تكون منارة علمية تخدم المجتمع وتشارك بفعالية في المناسبات الوطنية.

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