شاهد عين العاصفة المدارية هيكا في بحر العرب

نشر مركز طقس العرب صورة رصدتها الأقمار الاصطناعية لعين العاصفة المدارية هيكا، والتي تواصل شق طريقها نحو سلطنة عُمان وسط توقعات بأن يبدأ تأثيرها المباشر على سلطنة عمان. ومن المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى ثم تعود عاصفة مدارية أخرى خلال الساعات القادمة. كذلك من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة، والرياح القوية، المناطق الساحلية جنوب سلطنة عمان، في وقت مبكر من يوم 25 سبتمبر.

وتُشير آخر الرصدات الجوية حول آخر تطورات العاصفة المدارية هيكا إلى أن العاصفة المدارية تتمركز حاليًا عند خط عرض 20.3 شمالًا وخط طول 65.9 شرقًا، وتتحرك العاصفة نحو الغرب والجنوب الغربي بسرعة 11 عقدة، فيما تصل سرعة الرياح في العاصفة المدارية هيكا إلى 45 عقدة، وتصل سرعة الهبات إلى حوالي 55 عقدة. وقد تصل العاصفة المدارية هيكا، إلى المناطق الساحلية في محافظة الوسطى، وجزيرة مصيرة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ولكن من المرجح أن تضعف، بسرعة رياح تتراوح بين 34 – 40 كم في الساعة، و30 إلى 60 ملم من الأمطار.