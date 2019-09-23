صور.. بورتريه لولي العهد على مساحة 600 متر مربع بأسماء مدن وقرى المملكة

أكبر بورتريه من الخط العربي لولي العهد على مساحة 600 متر مربع بأسماء مدن المملكة. نفَّذ فنان تشكيلي سعودي أكبر بورتريه مرسوم بالخط العربي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واستخدام التشكيلي صالح العقاري أنماطاً مختلفة من الخط العربي، وكتب بها أسماء المناطق والمدن السعودية، لتشكل في النهاية صورة كبيرة لولي العهد على مساحة 600 متر مربع. وقال العقاري، وفقاً لـ”العربية نت” إن لوحته العملاقة التي نفذها على أرض متنزه الروسان بالرياض ظل يعمل عليها يومياً لمدة عامين حتى خرجت بهذا الشكل، وتم ترشيحها لدخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

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