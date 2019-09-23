“المرور” يوضح حالات نقل لوحة مركبة لأخرى والإجراءات المتَّبعة

أوضح المرور السعودي الحالات التي يجوز فيها نقل لوحة مركبة لأخرى والإجراءات النظامية المتبعة لإتمامه. وردَّ «المرور السعودي»- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- على استفسار بشأن «إمكانية نقل اللوحات بين سيارتين عائدتين لمواطن والإجراءات المطلوبة»، بأنه «يلزم أن تكون السيارتان لمالك واحد، ويسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة».

يُشار إلى أن نظام المرور ينص على إمكانية، نقل مركبة اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس المالك بشرط توافق نوع التسجيل وتسجيلها لدى إدارات المرور المختصة ودفع الرسوم المقررة، ويجب أن تشمل رخصة السير على بيانات المركبة ومالكها، ويشترط لنقل ملكية المركبة وتجديد رخصة سيرها وجود وثيقة تأمين سارية المفعول، ويبقى التأمين على المركبة ساريًا بعد بيعها وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين، وتلتزم تغطية التأمين على المركبة كامل مدة عقد التأمين حتى لو انتهت رخصة السير أثناء سريان عقد التأمين.