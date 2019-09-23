عاجل اليمن : العلم السعودي يتحول إلى فستان لـ‘‘أصالة’’ في اليوم الوطني للسعودية .. شاهد أين وضعت صورة الملك وولي العهد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن العلم السعودي يتحول إلى فستان لـ‘‘أصالة’’ في اليوم الوطني للسعودية .. شاهد أين وضعت صورة الملك وولي العهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واجهت المطربة السورية، أصالة نصري، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89.

وأطلت "أصالة" بفستان أخضر فضفاض بأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط، واعتمرت "كوفية" عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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وأحيت "أصالة" حفلاً غنائيًا بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة فرقة شعبية، وشاركها الحفل المطرب أصيل أبو بكر والمطرب عبد الله الرويشد.

ولاقت الإطلالة استهجان عدد كبير من متابعي أصالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن انتقادهم للون الفستان وتصميمه.

وتحيي السعودية، اليوم، ذكرى اليوم الوطني الـ 89، وهو ذكرى تأسيس المملكة الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

#اصالة_نصري_الاميره



كل عام والملك سلمان وابنه ولي العهد الامير محمد والمملكة بآلف خير pic.twitter.com/8vnMnkSBqC — OSAMA---SAEED (@OSAMA_LAMAR) September 22, 2019

">

[email protected]_LAMAR

#اصالة_نصري_الاميره

كل عام والملك سلمان وابنه ولي العهد الامير محمد والمملكة بآلف خير

#اصالة_نصري_الاميره



كل عام والملك سلمان وابنه ولي العهد الامير محمد والمملكة بآلف خير pic.twitter.com/8vnMnkSBqC — OSAMA---SAEED (@OSAMA_LAMAR) September 22, 2019

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#اصالة_نصري_الاميره



كل عام والملك سلمان وابنه ولي العهد الامير محمد والمملكة بآلف خير pic.twitter.com/8vnMnkSBqC — OSAMA---SAEED (@OSAMA_LAMAR) September 22, 2019

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