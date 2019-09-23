عاجل اليمن : عاجل: قرارات جمهوري مرتقبة خلال ساعات ومصادر تكشف تفاصيلها

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قرارات جمهوري مرتقبة خلال ساعات ومصادر تكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء وصفت بانها مطلعة ان الرئيس عبدربه منصور هادي بصدد اصدار قرارات جمهورية مرتقبة من المتوقع لها ان تصدر مساء اليوم أو مساء غدا.

وذكرت تلك الانباء إلى ان القرارات المتوقعة ستشمل تغييرات هامة في عدد من المناصب الحكومية

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