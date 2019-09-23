تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرضيع، ملقى داخل كيس أمام عمارة سكنية بحي العنود في الدمام.
وحول المقطع المتداول، قال المواطن عبدالحميد علي السمين، في تصريحات لـ«عاجل»، إنه لفت انتباهه صوت طفل صغير يبكي، أثناء خروجه من المنزل، في العاشرة صباح اليوم، مع ابنه.
وأوضح أنه نزل من سيارته للتأكد من الصوت، إلا أنه وجد طفلًا حديث الولادة وحبله السري لم يقطع بعد داخل كيس أمام عمارة سكنية بحي العنود بالدمام».
وتابع المواطن عبدالحميد، أنه قام بالاتصال بالهلال الأحمر والجهات الأمنية التي باشرت الواقعة وأخذت الطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يكشف لـ«عاجل» تفاصيل العثور على رضيع ملقى داخل كيس بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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