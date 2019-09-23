بالصور.. مستشفى البكيرية يزين أسواره بالعلم السعودي والإضاءات الخضراء احتفالًا باليوم الوطني

نظَّم مستشفى البكيرية العام، اليوم الإثنين، حفلًا بمناسبة اليوم الوطني الـ «89»، بحضور مدير المستشفى الدكتور خالد بن فراج البجيدي، ومشاركة رؤساء الأقسام والكوادر الطبية.

وتوشَّح مبنى المستشفى باللون الأخضر فيما تزيَّنت أسواره بالعلم السعودي والاضاءات الخضراء، واكتست المداخل والممرات بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات، ولوحات تجسّد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي، ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد العزيزة.

ورفع مدير المستشفى بهذه المناسبة باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وقال البجيدي: تحل علينا هذه الذكرى الغالية لتعيد إلى أذهاننا ذكرى ملحمة بطولة وإنجاز لمؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- في بناء دولة، وفي هذه المناسبة الغالية على قلب كل سعودي وسعودية تتجدد ذكرى الوحدة والبناء والتماسك والعطاء في بلد وهبه الله الأمن والأمان والخير.

واختتم مدير المستشفى: أسأل المولى- عزَّ وجل- أن يعيد لنا هذه المناسبة الغالية ووطننا يفخر بمنجزاته ورفاهية شعبه وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.