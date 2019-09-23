31 فرقة إسعافية لـ«الهلال الأحمر» تُشارك في احتفالات اليوم الوطني بالرياض

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩، عبر رفع جاهزيتها بتغذية كل مواقع الاحتفالات بالفرق الإسعافية والعنايات والمتطوعين بالرياض والمحافظات التابعة لها.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالرياض، ياسر محمد الجلاجل، إن الهيئة ستغذي جميع مواقع الاحتفالات بثماني عشرة فرقة إسعافيه منها ٩ خارج فرق المناوبة، إضافة لـ ٤ فرق مناوبة و5 فرق للمراكز الخارجية في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، بجانب وجود ١٣فرقة تطوعية خلال الفعاليات.

وأشار الجلاجل إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض تحظى بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة سعود الحربي من خلال توجيه القيادات الميدانية للوجود على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ٨٩.

ورفع سعود الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني ٨٩.