مدير «أحوال القصيم»: اليوم الوطني ذكرى «غالية» على قلوبنا‬

هنأ مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم إبراهيم بن سليمان الأصقه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال الأصقه، «إننا نعيش اليوم ذكرى وطنية شامخة وغالية على قلوبنا، فقد تقلَّد وسامها الأجداد والآباءَ، ونفخر بها أحفادًا وأجيالًا مُتلاحقة بإذن الله، فنتذكر جميعًا بهذه المناسبة الخالدة من كل عام ذكرى حافلة بالإنجاز والعلم، وتعلُّم تاريخ الدولة المشرف، وبطولة الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وتضحياته الجِسام».

وتابع مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالقصيم: إن الأعلام الخضراء تُرفع في هذا اليومِ الوطني مُلوحة بالفخر والهيبة والاعتزاز؛ لتُذكّرنا بالمجد العظيم وتغرس في قلوب أبنائنا الحب والإخلاص لأرضهم والعطاء لها وحمايتها والحفاظ عليها؛ لتكون في ذاكرتهم أحداثا يرويها التاريخ الثري بالشجاعة والصبر والتقدم والعطاء، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يُعد ذكرى لانبثاق النور عن وجه وطننا الحبيب الذي ننعم بأمنه وأمانه، ونتفيأ ظلاله مطمئنين .

وسأل الأصقه، الله عزَّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويُمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة الوطن الغالي، ويحفظ للمملكة أمنها واستقرارها، وينصر ويحفظ جنودنا البواسل في الذود عن الوطن، ليظل الوطن كل عام بخير وسؤدد.