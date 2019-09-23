السعودية... "الأمير النائم" يشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة

حرصت عائلة الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ "الأمير النائم"، على مشاركته في احتفالات الذكرى الـ89 لليوم الوطني السعودي.

وزينت عائلة الأمير الشاب، غرفته التي يرقد فيها مع أجهزة التنفس والانعاش، بأعلام المملكة العربية السعودية، والشعارات المناسبة، كما ارتدى الأمير الوليد، وشاحا أخضر وأبيض بلون علم المملكة.

​وكتب شقيقه الأمير محمد بن خالد بن طلال، معلقا على صور شقيقه التي نشرها عبر "تويتر": "الله يحفظك ويرفع عنك ويلبسك ثوب الصحة والعافية... الله لا يحرمنا منك ويقويك ويطول بعمرك #الوطن_غالي".

​وكان الأمير الصغير قد تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 16 عاما، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمستشفى التخصصي في العاصمة الرياض.

والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة، وأتم الأمير الوليد بن خالد 30 عاما في 20 أبريل/ نيسان 2019 والتي قضى نصفها تقريبا في الغيبوبة.