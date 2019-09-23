أبوصافية يتنازل عن دين لدى شخص في يوم احتفالية دوت الخليج

أعلن يحيى أبوصافية تنازله عن مبلغ 140 ألف ريال لشخص من إحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان اشترى منه سلعة، وذلك للظروف الصعبة التي يمر به المشتري الذي يعاني تراكم الديون عليه، كما أنه يعول أطفالا. ويأتي ذلك بعد تدخل بعض الشخصيات من قرية المتنازل عنه وبعض الشخصيات من محافظة الدرب، إضافة إلى أنه ثبت لأبي صافية أن سلعة هذه البيعة استفاد منها الكفيل على المشتري، وليس المشتري، وليس له شيء غير أنه مشترٍ بالاسم. وقال أبوصافية «أتنازل في فجر يوم فرحتنا الوطنية الكبرى بالذكرى الغالية على كل قلوب الشعب السعودي الأصيل، شيوخا وشبابا ونساء ورجالا وطفولة بكل براءة، وهذا واجب علينا جميعا تجاه بعضنا البعض لأننا أبناء وطن واحد وفرحتنا وحدة». ويشتهر أبوصافية بمبادراته الإنسانية والمجتمعية، ودعمه المتواصل للأنشطة الشبابية والرياضية والمجتمعية على مستوى محافظة الدرب ومنطقتي جازان وعسير وتهامة.



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