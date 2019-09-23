اليوم الوطني / مدير هيئة الأمر بالمعروف بنجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني



نجران 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران المكلف عبدالله بن علي النجراني، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وأكد النجراني أن اليوم الوطني مناسبة للفخر والاعتزاز بما تحقق منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود –-رحمه الله- الذي لملم الشتات واستبدل التنافر بالتلاحم والتآخي، من مسيرة للعطاء والنماء استكملها أبناؤه الملوك من بعده حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- الذي شهد نهضة حضارية وتنمية بشرية ومعرفية وفق رؤية وطنية شاملة شملت كافة مناحي الحياة.

وسأل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران في ختام تصريحه ، الله أن يحفظ البلاد وقادتها وشعبها من كل شر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحمي حدودنا وأن ينصر جنودنا البواسل.

// انتهى //

22:16ت م

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