السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يدشن سارية بيرق الرياض في مدينة بريدة



بريدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مشروع سارية بيرق الرياض، الذي تنفذه أمانة المنطقة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة.

واستمع سموه فور وصوله إلى شرح من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي عن المشروع الذي نفذ على مساحة إجمالية قدرها 380000م , يتوسطها سارية بيرق الرياض بارتفاع 100م وقطر2,10م تحمل علم المملكة العربية

وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن هذه المشروعات المباركة تعكس جانباً من جوانب تعزيز المواطنة لدى الجيل, مشيداً بالميادين المقامة بتصاميم وأفكار أبناء هذا الوطن من المهندسين التي تعكس ما يمتلكه الوطن المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من أبناء مخلصين مبدعين يساهمون بالتنمية وفق أعلى درجات الجودة والإتقان .

وعبر سمو أمير منطقة القصيم عن شكره لأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وجميع منسوبي الأمانة على جهودهم في تنفيذ تلك المشروعات وتجميل الميادين والحفاظ على وجه المنطقة المشرق, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

حضر تدشين مشروع سارية بيرق الرياض وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ومديرو الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

// انتهى //

22:06ت م

0357



بريدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مشروع سارية بيرق الرياض، الذي تنفذه أمانة المنطقة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة.واستمع سموه فور وصوله إلى شرح من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي عن المشروع الذي نفذ على مساحة إجمالية قدرها 380000م , يتوسطها سارية بيرق الرياض بارتفاع 100م وقطر2,10م تحمل علم المملكة العربية السعودية بحجم 18*12م , ووزن إجمالي يصل إلى 101 طن, مؤكداً أن الموقع المقام به السارية سيكون جاذباً للمشاهد .وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن هذه المشروعات المباركة تعكس جانباً من جوانب تعزيز المواطنة لدى الجيل, مشيداً بالميادين المقامة بتصاميم وأفكار أبناء هذا الوطن من المهندسين التي تعكس ما يمتلكه الوطن المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من أبناء مخلصين مبدعين يساهمون بالتنمية وفق أعلى درجات الجودة والإتقان .وعبر سمو أمير منطقة القصيم عن شكره لأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وجميع منسوبي الأمانة على جهودهم في تنفيذ تلك المشروعات وتجميل الميادين والحفاظ على وجه المنطقة المشرق, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.حضر تدشين مشروع سارية بيرق الرياض وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ومديرو الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.// انتهى //22:06ت م0357

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يدشن سارية بيرق الرياض في مدينة بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.