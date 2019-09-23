اليوم الوطني / سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطني



نيودلهي 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة وذلك بمقر السفارة في نيودلهي.

حضر الحفل مستشار الأمن القومي في الهند أجيت دوفال ومعالي وزير الدولة للطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وزير الدولة لتنمية المهارات وريادة الأعمال في الحكومة الهندية راج كومار سينغ، وحاكمة ولاية مانيبور الدكتورة نجمة هبة الله، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من رجال الأعمال السعوديين والهنود، والمواطنين المقيمين في الهند، وأعضاء السفارة.

وأبرز السفير الساطي في كلمة خلال الحفل ما تشهده المملكة من نهضة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى دورها القيادي في العالم كدولة محبة للسلام وداعمة للأمن والاستقرار.

وقدم خلال الاحتفال بالتعاون مع شركتي أرامكو وسابك عرضًا عن رؤية المملكة 2030 وبرامج التحديث والتنمية الجاري تنفيذها في المجالات كافة .

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22:00ت م

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