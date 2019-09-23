اليوم الوطني / ذوو الشهداء في الحد الجنوبي بنجران يهنئون القيادة الرشيدة باليوم الوطني



نجران 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

عبرَ ذوو الشهداء في الحد الجنوبي بمنطقة نجران عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الشهداء الذين سجلوا ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والإخلاص والتضحية لإعلاء كلمة الله والحفاظ على أمن هذا الوطن المعطاء ومقدراته، رافعين التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وأكد أبناء الشهيد أحمد عبدالله أن مناسبة اليوم الوطني استحضار لما سطره المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - من تضحيات لتأسيس هذه البلاد المباركة ومسيرة التنمية التي تواصلت في عهد أبنائه الملوك - رحمهم الله - ، وصولاً لهذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله – الذي ارتسمت فيه العزة والفخر بما وصلنا إليه من نهضة تنموية وقوة سيادية لتثبت مكانة المملكة بين الأمم، معربين عن فخرهم بوالدهم الشهيد الذي قدم التضحية للذود عن وطنه ومقدساته.

من جانبها قالت زوجة الشهيد عبدالله علي: إن استشهاد زوجها كان في سبيل الدفاع عن الوطن الأمر الذي يدعوها للفخر والاعتزاز دائماً مرددتا عباراته نداء الوطن غال وأمنه يستحق التضحية والموت من أجله.

فيما أشارت والدة الشهيد عبدالرحمن آل حترش إلى أن الوطن هو الشريان الذي يضخ لنا الحياة مهما قدمنا من تضحيات وسندافع عنه بكل ما نملك، ونقف صفاً واحداً لحمايته والحفاظ على وحدته وأمنه ورخائه.

وعدت زوجة الشهيد حمد علي آل ياسين مناسبة اليوم الوطني من أغلى المناسبات التي تجسد الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب، واصفة استشهاد زوجها مدافعاً عن وطنه أنه من أسمى ما يمكن أن يُقدم لهذا الوطن المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله – .

//انتهى//

21:51ت م

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