اليوم الوطني / لجنة التنمية في ضمد تحتفل باليوم الوطني الـ89



الشقيري 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، وسط مشاركة فاعلة من الأهالي وذلك في ملعب الشقيري .

وانطلقت الاحتفالات عبر "مسيرة الوطن" التي نفذتها فرقة كشافة اللجنة ، ابتداءً من الحزام الجنوبي باتجاه ملعب البلدية .

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي حيث ألقى محمد عبده شبيلي كلمة الأهالي رفع خلالها التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، سائلاً الله عزوجل أن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة .

ثم ألقى الشاعر ماجد غروي قصيدة وطنية بهذه المناسبة .

كما اشتمل الحفل على برامج متخصصة للأطفال شملت ألعابًا ومسابقات وطنية وعروضاً مسرحية وبرامج إنشادية وطنية ، إلى جانب فعاليات المرسم الحر ومهرجان الطفل وديوانية الوطن وركن فريق بصمة التطوعي ، فضلا عن ركن صحي توعوي .

// انتهى //

21:47ت م

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