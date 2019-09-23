شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المتحف الوطني يختتم احتفاليته باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس اختتمت مساء اليوم فعاليات المتحف الوطني للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار “همّة المتحف الوطني” الذي استمر ٤ أيام في مقره بالرياض في مركز بانوراما التجاري .

وتضمنت الفعاليات حزمة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة التي استهدفت جميع فئات المجتمع، حيث حرصت على إبراز أهمية التراث الوطني ونشر المفاهيم والعادات الاجتماعية ونتاج الأسر المنتجة والموروث الشعبي وقيمته وأصالته في إطار مشاركة أفراد المجتمع المناسبات الوطنية .

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من جميع فئات المجتمع حيث بلغ عدد الزوار ما يقارب 50 ألف زائر ، شاركوا في ورش العمل و الفعاليات.

ويحرص المتحف الوطني من خلال هذه الفعالية على ‏إبراز الناحية الاجتماعية والتراثية والوطنية من خلال الفقرات المتعددة تناسب جميع أفراد المجتمع و‏تعزز الروح الوطنية لدى الجميع بسعادة وفخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | المتحف الوطني يختتم احتفاليته باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.