السعودية | وزارة الدفاع وفريق فرسان الإمارات للطيران يشاركان بالعروض الجوية في كل من الرياض والشرقية وجدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع وفريق فرسان الإمارات للطيران يشاركان بالعروض الجوية في كل من الرياض والشرقية وجدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة ، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع( F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT )المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89 .



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