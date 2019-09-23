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حالات يجوز فيها نقل لوحة مركبة لأخرى

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2019-09-23

حالات يجوز فيها نقل لوحة مركبة لأخرى

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط المرور الضوء على الحالات التي يجوز فيها نقل لوحة مركبة لأخرى والإجراءات النظامية المتبعة لإتمامه.

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وأوضح المرور ردًّا على استفسار بشأن إمكانية نقل اللوحات بين سيارتين عائدتين لمواطن والإجراءات المطلوبة، أنه يلزم أن تكون السيارتان لمالك واحد، ويسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي 400 ريال لكل مركبة.

ولفت المرور إلى أن النقل الخاص 700 ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.




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