همة حتى القمة تشعل حماسة زوار جدة و”المواطن” توثق سعادة الحضور

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همة حتى القمة تشعل حماسة زوار جدة و”متابعات الخليج 365” توثق سعادة الحضور
متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي
وثقت “متابعات الخليج 365“، فعالية همة حتى القمة المقامة حاليًّا في شارع التحلية بمحافظة جدة.
وخطفت فعالية همة حتى القمة الأنظار، والتي تأتي بتنظيمٍ من الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، حيث خصص المنظمون مواقع عدة على مسافة طويلة من الكورنيش الشمالي للعديد من الأنشطة والألعاب النارية، وسط الأغنيات الوطنية والأهازيج الشعبية.
وشهدت الفعالية احتشاد جمهور كبير لمشاهدة الألوان الشعبية المعروفة، حيث تفاعل الحضور مع الأهازيج والأغاني الوطنية، وحرصوا على توثيقها من خلال هواتفهم المحمولة.
كما خُصصت مواقع طربية لعزف البيانو، والكمان، والعود، والقانون، واختار العازفون مقطوعات من أغانٍ وطنية، لاقت استحسان الحاضرين.
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