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ترامب وجونسون: نحتاج إلى اتفاق نووي جديد مع إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
رأى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه حان الوقت للمضي قدمًا مع إيران وإبرام اتفاق نووي جديد، في مقترح لاقى تأييدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال جونسون: “مهما كانت الاعتراضات على الاتفاق النووي القديم مع إيران، حان وقت المضي قدمًا وإبرام اتفاق جديد”.
من جهته، أثنى ترامب على هذا المقترح قائلًا: “أتفق مع بوريس جونسون أننا بحاجة إلى اتفاق نووي جديد مع إيران”.
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