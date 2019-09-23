ترامب وجونسون: نحتاج إلى اتفاق نووي جديد مع إيران

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه حان الوقت للمضي قدمًا مع إيران وإبرام اتفاق نووي جديد، في مقترح لاقى تأييدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال جونسون: “مهما كانت الاعتراضات على الاتفاق النووي القديم مع إيران، حان وقت المضي قدمًا وإبرام اتفاق جديد”.

من جهته، أثنى ترامب على هذا المقترح قائلًا: “أتفق مع بوريس جونسون أننا بحاجة إلى اتفاق نووي جديد مع إيران”.