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القبض على رجل ضرب امرأة في مكان عام
متابعات الخليج 365 - الرياض
قبضت وحدة الرصد في النيابة العامة على رجل ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على امرأة في مكان عام.
وأصدرت النيابة العامة أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية مقترف هذا الجرم والقبض عليه، حيث تم التوصل إليه ومباشرة إجراءات التحقيق معه وتوقيفه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
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