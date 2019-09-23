الصين: 23 سبتمبر شاھد على تأسيس الجارة الطموحة وشریكة التعاون

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

شاركت الصين الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89، عبر مقطع فيديو نشرته سفارتها لدى الرياض، اليوم الاثنين.

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وأكدت الصين أن قيام الدولة السعودية يعتبر حدثًا عظيمًا بقارة آسيا، حيث علقت على الفيديو بالقول: يظل 23 سبتمبر من كل عام شاھدًا على تأسيس المملكة العربية السعودية، الجارة الآسيوية الطموحة وشريكة التعاون الخلاق مع جمھورية الصين الشعبية.

وتابعت سفارة الصين لدى الرياض: كل التھاني الصادقة لقادة المملكة وشعبھا العظيم في اليوم الوطني89 السعودي، ونشارك في احتفالاتكم وأفراحكم في هذا اليوم المجيد.