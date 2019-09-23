شكرا لقرائتكم خبر عن شوري: نستذكر بفخر إنجازات الوطن في اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، أن «الذكرى المجيدة الـ89 لليوم الوطني، لوطن ينمو ويتطور ويعتز بقيادته وبما مَنَّ الله علينا من أمن وأمان واستقرار، هي مناسبة للاحتفال بما تَحقق لهذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من تنمية وطنية شاملة ومستدامة ومكانة دولية عالية».

وأضاف: «علينا جميعاً وبهذه المناسبة السعيدة أن نستذكر بفخر ما حققه الوطن من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية، وأن نستحضر رؤية المملكة التي انطلقت بإشارة مباركة من خادم الحرمين الشريفين الذي توجها بعبارته التاريخية، (أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كل الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك)».

وتابع: «جاءت كلمات ولي العهد معبرة عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا، وترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر، وأن نستشعر بأن ذلك يتطلب منا جميعاً كمواطنين رجالاً ونساءً العمل بكل إخلاص وتفانٍ، وأن نُسهم جميعاً في تنفيذ تلك الرؤية الوطنية المباركة، والوقوف صفاً واحداً مع قيادتنا الرشيدة للمُضي قدماً في طريق البناء والنماء، والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة التي تسعى لها القيادة ويتطلع لها المواطنون».